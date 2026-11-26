Ein Verein lebt von Menschen, die ihre Zeit investieren, Ideen entwickeln und gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Doch neben dem eigentlichen Vereinsleben gibt es auch eine Seite, die weniger sichtbar ist und trotzdem stimmen muss: die Organisation. Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sponsoring und steuerliche Pflichten gehören ebenso dazu wie das Engagement auf dem Sportplatz, bei Veranstaltungen oder in der Kulturarbeit.