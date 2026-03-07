Damit hatte nun tatsächlich niemand der rund 50 Vereinsmitglieder aus 40 Vereinen aller Art aus Schleusingen, Oberhof, Zella-Mehlis und Suhl gerechnet, die zu einer Hälfte alle acht Minuten ihren Stuhl wechselten. Das war die Zeit, die an den zumeist Vierertischen blieb, um miteinander in Gespräch zu kommen, seinen Verein kurz vorzustellen und sich über Stärken, Schwächen oder mögliche freie und ungenutzte Kapazitäten auszutauschen. Denn was in einem Verein brach liegt, könnte dem anderen Verein von Nutzen sein. Doch dafür müsste man erst einmal voneinander wissen.