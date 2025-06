Positive Anregungen für die Vereine

„Uns ist heute noch einmal deutlich geworden, wie wichtig die Absicherung des Vorstands ist – und ebenso, welche zentrale Rolle die Entlastung auf Mitgliederversammlungen spielt“, resümierte Martina Bies vom Suhler Wander- und Laufverein. Auch Jennifer Voigt vom Suhler Karnevalsverein SCV Ikalla zog eine positive Bilanz: „Wir haben viele Anregungen mitgenommen und werden nun in Ruhe prüfen, was für unseren Verein relevant ist.“ Für Alke Nagel vom Förderverein des Kindergartens Schleuseknirpse e. V. zahlte sich die Teilnahme ebenfalls aus: „Ich habe meine Fragen klären können und nehme die Antworten mit in unsere Vorstandsarbeit.“