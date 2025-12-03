KAG Oberzentrum Südthüringen: Oberhofer Wetter und gelungener Austausch

Auch die weiteren Programmpunkte griffen Themen auf, die für die Region relevant sind. Die Diskussionen zur Fachkräftesicherung und zur Zusammenarbeit mit Hochschulen machten deutlich, dass kommunale Wirtschaftsförderung auf abgestimmte Netzwerke angewiesen ist. Für die KAG ist dies ein wichtiger Hinweis für die geplante Weiterentwicklung des eigenen regionalen Netzwerks in den Kompetenzfeldern Präzisions- und Glasbehältertechnologie, das Hochschulen, Unternehmen und kommunale Akteure enger miteinander verbinden soll.