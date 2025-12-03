KAG Oberzentrum Südthüringen: Oberhofer Wetter und gelungener Austausch

Zwei Tage lang war die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen Gastgeberin der 3. Transferwerkstatt der Förderinitiative „Absorptionsfähigkeit stärken“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB). Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunen, Wissenschaft und Regionalentwicklung aus dem gesamten Bundesgebiet kamen in Oberhof und Suhl zusammen, um sich über funktionierende Fördermittelstrategien, neue Formen kommunaler Steuerung und Ansätze interkommunaler Zusammenarbeit auszutauschen. Für die Region bot die Tagung die Möglichkeit, eigene Erfahrungen einzubringen und zugleich Impulse aus anderen Kommunen aufzunehmen.