KAG Oberzentrum Südthüringen: Neues Ehrenamtsgesetz, frische Ideen

Zuschüsse und andere Hilfen

Im Mittelpunkt stand das Thüringer Gesetz zur Förderung und Anerkennung ehrenamtlichen Engagements, das Guntram Wothly praxisnah vorstellte. Er gab Einblicke in die neuen Fördermöglichkeiten, etwa Zuschüsse für Projekte und Veranstaltungen, Unterstützung bei Qualifizierungen oder Hilfen in besonderen Härtefällen. Die Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, Fragen zu Antragsverfahren und Rückmeldezeiten zu stellen und Hinweise aus der Vereinsarbeit weiterzugeben. „Wir hören genau hin, wo Vereine auf Hürden stoßen, und nehmen diese Erfahrungen mit in die nächste Überarbeitung“, nahm Wothly die Rückmeldungen auf. Er erläuterte zudem, dass mit dem neuen Gesetz künftig auch Kooperationsprojekte zwischen mehreren Vereinen gezielt gefördert werden können. Zusammenschlüsse mehrerer Akteure eröffneten zusätzliche Chancen, etwa für gemeinsame Veranstaltungen oder Projekte. „Diese Möglichkeit greift ein Prinzip auf, das auch die Arbeit der KAG prägt: Gemeinsam lässt sich mehr erreichen als allein“, ordnet KAG-Sprecherin Anne Schlegel ein.