KAG Oberzentrum: Präzisionsarbeit direkt vom Nachbarn

Die Kooperation ist Anne Schlegel zufolge ein Beispiel dafür, wie die gezielte Vernetzung durch die KAG praxisnahe Impulse für die regionale Wirtschaft geben kann. Ohne das persönliche Gespräch beim Netzwerktreffen wäre die Zusammenarbeit vermutlich nicht entstanden und durch das direkte Kennenlernen konnten Bedarf und Lösung schnell zusammengebracht werden. „Wir hätten uns ohne den Netzwerkabend kaum getroffen – obwohl wir so nah beieinander sind. Der Netzwerkabend war der entscheidende Impuls“, sagt Sabine Weiß, Geschäftsführerin SZM Spannwerkzeuge. Doch die direkte Begegnung erleichterte nicht nur die Auftragsklärung, sondern motivierte auch die Mitarbeiter – weil sie nachvollziehen konnten, wofür ihre Arbeit gebraucht wird: „Bei uns zählt: Was braucht der Kunde – und wie können wir es möglich machen? Bei Sonderlösungen hören viele auf – wir fangen da erst an. Wir erklären unserem Team, wofür ein Teil gebraucht wird – das macht einen Unterschied. Nicht nur für den Kunden, sondern auch für unser Mitarbeiter. Die sehen: Meine Arbeit hat Sinn.“, betont Weiß.