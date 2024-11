KAG bringt die Region zusammen Netzwerktreffen der Herzstücke

Die Präzisionstechnologie und die Glasbehälterindustrie spielen eine Schlüsselrolle bei der ökonomischen Entwicklung der Region. André Knapp, Oberbürgermeister von Suhl und Vorsitzender der KAP, bezeichnete beide Branchen bei seinen Eröffnungsworten als „wirtschaftliches Herzstück der Region“. „Ihre Innovationskraft und Beständigkeit prägen Südthüringen seit Jahrzehnten. Ihr Erfolg ist ein Aushängeschild für uns alle und hat maßgeblichen Einfluss auf den Arbeitsmarkt und die Wirtschaftskraft hier. Wenn es also diesen Branchen gut geht, profitiert die gesamte Region davon.“ Die KAG möchte als verlässlicher Partner an der Seite der Branchen stehen und deren Kräfte bündeln. Über hundert Vertreterinnen und Vertreter regionaler Unternehmen waren dieser KAG-Einladung zum ersten gemeinsamen Netzwerktreffen gefolgt. Den Auftakt des Abends bildeten Unternehmenspräsentationen, danach trafen Bürgermeister und Unternehmensvertreter zu Gesprächsrunden zusammen. Markus Feil, Geschäftsführer von Alvaris in Suhl, betonte die Bedeutung einer solchen Plattform: „Solche Netzwerktreffen schaffen nicht nur neue Kontakte, sondern eröffnen auch praktische Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, die im Alltag schnell und effektiv helfen.“