Da ist er wieder, der bärtige Monarch mit den hochgezogenen Brauen. Diesmal sitzt er vor einer Tasse Kaffee und einem Stück Nahrstedt-Kuchen und bittet auf der Werbegrafik anlässlich seines 160. Jubiläums der Thronbesteigung am 20. September zu Tisch – an die längste Kaffeetafel, die es bisher in Meiningen gab, aus 160 Tischen zusammengesetzt. Vielleicht auch die größte in Südthüringen oder gar in Thüringen. Aber um Rekorde geht es hier nicht. Vielmehr um ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.