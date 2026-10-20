Cossato - So geht das seit vielen Jahren schon. Um 3.30 Uhr, mitten in der Nacht, klingelt in der Wohnung von Rosina Furiati und Orlando Paldino der Wecker. Anderthalb Stunden später macht das Ehepaar aus der Kleinstadt Cossato im Piemont seinen Betrieb auf, das "Fante di Cuori" eine Etage tiefer - eine dieser Kaffeebars mit Familienfotos überall, von denen es in Italien noch um die 150.000 gibt. Dann zieht Paldino die erste Tasse Espresso aus der Maschine. Der Preis: 70 Cent. Auch das: unverändert. Aller Inflation zum Trotz.