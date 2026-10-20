Seit einiger Zeit suchen die beiden nach einer Nachfolge. Man wird ja nicht jünger. Bislang haben sie sich nur Absagen eingehandelt. Auch die Kinder und Enkel haben kein Interesse. Aber ein paar Jahre wollen Rosina Furiati und Orlando Paldino noch durchhalten: von morgens um fünf Uhr in der Früh bis abends um 19.30 Uhr, mit gerade einmal zwölf Tagen Urlaub im August. Und am Preis von 70 Cent wollen sie auch nichts ändern, jetzt schon gar nicht.

Zumal im "Fante di Cuori" die Gäste beim Trinkgeld ohnehin großzügig sind, auch ohne diese neuen Maschinen mit den Prozentzeichen. Man legt dort an der Bar etwas mehr hin, oft einen Euro, und verzichtet darauf, sich das Kleingeld zurückgeben zu lassen. So wie man das eben so macht, in Italien.