Das ganze Jahr durch geöffnet - auch an Weihnachten

So ist das auch bei Nonna Anna, die in Nebbiuno natürlich eine Institution ist. Offiziell ist sie mit 60 in Rente gegangen: also 1984. "Aber warum sollte ich aufhören? Meine Bar ist für mich so viel mehr als Arbeit. Das ist mein Leben." Selbst an Sonn- und Feiertagen steht sie an der Maschine. "Die Leute wollen Weihnachten ja auch ihren Kaffee trinken." Den letzten Urlaub habe sie in den 1950ern gemacht, erzählt sie, acht Tage in Paris.