Seniorensause in Sonneberg

Im März lädt die Stadt Sonneberg zum Seniorennachmittag ins Gesellschaftshaus ein. Ein buntes Programm verspricht gute Unterhaltung.

Kaffee und Kuchen: Seniorensause in Sonneberg
Am 29. März gibt es unvergessliche Stunden im Sonneberger Gesellschaftshaus. Foto: Archiv/chz

Der Bürgermeister und der Seniorenbeirat laden die Senioren der Stadt Sonneberg für Sonntag, 29. März, um 14 Uhr in das Gesellschaftshaus zum Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen ein. Darüber informiert Rathaussprecherin Cindy Heinkel. Es gibt wieder ein Unterhaltungsprogramm mit DJ Blaulicht und mit Auftritten von Ines Ehrlicher und musikalischen Kostproben der Musikschule Fröhlich. Dieses Mal gibt es auch einen besonderen Ostergruß, den das Förderzentrum Sonneberg vorbereitet. Ein Fahrdienst kann wie immer beim ASB Sonneberg gebucht werden unter 03675/702169.

