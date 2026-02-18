Kaffee und Kuchen: Seniorensause in Sonneberg

Der Bürgermeister und der Seniorenbeirat laden die Senioren der Stadt Sonneberg für Sonntag, 29. März, um 14 Uhr in das Gesellschaftshaus zum Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen ein. Darüber informiert Rathaussprecherin Cindy Heinkel. Es gibt wieder ein Unterhaltungsprogramm mit DJ Blaulicht und mit Auftritten von Ines Ehrlicher und musikalischen Kostproben der Musikschule Fröhlich. Dieses Mal gibt es auch einen besonderen Ostergruß, den das Förderzentrum Sonneberg vorbereitet. Ein Fahrdienst kann wie immer beim ASB Sonneberg gebucht werden unter 03675/702169.