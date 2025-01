München - Im schwäbisch-bayerischen Immobilienpreisvergleich sind Käufer in Stuttgart weniger schlecht dran als in München: Baugrundstücke kosteten in Stuttgart im Herbst 2024 knapp die Hälfte der in München verlangten Preise, alle anderen Objekttypen - fertige Häuser, Eigentumswohnungen etc. waren ebenfalls sehr viel weniger teuer. Das hat der Immobilienverband Deutschland Süd ermittelt.