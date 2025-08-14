„Sie haben die Vorstellungskraft und den Willen, das historische Geburtshaus von Herrn Dr. Heinrich Geißler – Museum ‚Geißlerhaus’ – zum Leben zu erwecken und attraktive Veranstaltungen für alle Generationen zu entwickeln und anzubieten?“ Die Antwort auf die Frage, die die Stadt Neuhaus am Rennweg vor gut zwei Monaten gestellt hatte, um damit mögliche Interessenten für eine zukünftige Betreibung des Geißlerhauses anzusprechen, muss nun mit einem Nein beantwortet werden. Denn bis zur Einreichungsfrist Anfang August ist kein einziges Angebot im Rathaus eingegangen.