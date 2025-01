Kämpfe in Nordsyrien: Türkei: 32 Anhänger von Kurdenmiliz in Syrien neutralisiert

Istanbul - Die Türkei ist nach eigenen Angaben erneut gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien und im Irak vorgegangen. Dabei seien 32 Anhänger der Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien "neutralisiert" worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. In der Regel ist damit die Tötung von Kämpfern gemeint. Im Nordirak seien vier Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK "neutralisiert" worden, hieß es weiter. Wie genau das Militär vorgegangen war, wurde nicht mitgeteilt.