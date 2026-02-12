Im Landkreis Sonneberg zeigt sich das Winterwetter derzeit wechselhaft. Weniger der Schnee als vielmehr anhaltender Regen sorgt aktuell für erhöhte Aufmerksamkeit. In Steinach lag am Donnerstagnachmittag der Pegelstand bei rund 1,40 Metern und damit noch deutlich unter dem Meldebeginn von 1,80 Metern. Zum Vergleich: Die erste Meldestufe beginnt bei 2,10 Metern. Meldestufe zwei greift ab 2,40 Metern, Meldestufe drei ab 2,70 Metern. Der Abfluss lag zeitgleich bei etwa drei Kubikmetern pro Sekunde und damit rund beim Dreifachen des Durchschnittswertes.