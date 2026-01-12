Kälte Warum wir frieren – und was gegen das Frösteln hilft

Kinder hingegen sind – abgesehen von Babys – oft relativ unempfindlich bei Kälte. "Ältere Kinder und Jugendliche haben im Gegensatz zu Erwachsenen tatsächlich einen relativ höheren Grundumsatz" – sowohl Mädchen als auch Jungen, erklärt Korff. "Das heißt, die produzieren mehr Energie und in der Regel bewegen sie sich auch mehr." Eltern sähen ihren Kindern oft beim Schlittenfahren zu und wunderten sich, dass ihre Kinder nicht frieren. "Wenn die Eltern sich allerdings im gleichen Maße bewegen würden, also zum Beispiel den Berg hochlaufen, dann würden denen auch nicht kalt werden." Zudem erlebten Kinder, wenn sie Spaß hätten, Dinge intensiver und nähmen durch die Ablenkung Kältesignale anders als Erwachsene oder gar nicht wahr.