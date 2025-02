Kälte: Frostige Nächte in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Thüringen hat erneut eine bitterkalte Nacht erlebt. Der frostigste Wert im Freistaat wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Morgen im Weimarer Land gemessen: Die Messstation in Bad Berka zeigte demnach minus 14,4 Grad an. In der Nacht zuvor lag der tiefste Wert bei minus 13,9 Grad in Schleiz. Auch in den kommenden beiden Nächten bleibt es laut DWD noch frostig in Thüringen, allerdings nimmt die strenge Kälte nach und nach ab.