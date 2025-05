München - Der FC Bayern München hat die Leihe von Adam Aznou aufgrund der Club-WM vorzeitig beendet. Der 18 Jahre alte Marokkaner war in der Rückrunde an den spanischen Erstligisten Real Valladolid verliehen. Vom 1. Juni an gehört der Außenbahnspieler wieder zum Bayern-Kader. Er soll bei der Club-WM in den USA vom 14. Juni bis 13. Juli dabei sein, wie der deutsche Fußball-Meister mitteilte.