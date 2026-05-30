Kadaver vor dänischer Insel Verwesender Buckelwal wird an Land gezogen

Wal-Forscher: Rettungsversuch war "reine Tierquälerei"

Der Forscher nimmt derzeit an, dass das Tier von vornherein keine Chance hatte. "Das war ganz offensichtlich ein krankes, entkräftetes Tier, das nicht gerettet werden konnte, und man hätte es einfach in Frieden lassen sollen." Stattdessen habe man ein Tier, das noch nie in Gefangenschaft gelebt habe, tagelang in einer Metallkiste eingesperrt über das Meer bugsiert. "Es wurde von den Wellen hin und her geschmissen, dem Lärm der Motoren ausgesetzt, um dann einfach ins Meer gekippt zu werden - das muss höllisch stressig und beängstigend für das Tier gewesen sein." Die Aktion sei "reine Tierquälerei" gewesen.