Arnd Zeigler hat in seiner Sendung „Die wunderbare Welt des Fußballs“ einen Platz geschaffen für die vielen stillen Helden, die abseits des großen Rampenlichtes Tore schießen. Aber es muss schon ein besonderer Treffer sein. Ein Stolpertor, eine Bude, die man auch am Flipperautomaten machen könnte, oder eben ein besonders schönes Eigentor. So wie das von Tom Schlotzhauer von Kreisligist SG Kaltennordheim. Er traf in einem Testspiel im Februar gegen den osthessischen Vertreter aus Neuwarts aus 25 Metern ins eigene Tor.