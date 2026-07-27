Kabinettsumbildung CSU nimmt Merz in Schutz - "Übergangsunruhe wird sich legen"

Hoffmann sagte: "Das Entscheidende ist, dass das Kabinett jetzt vollständig besetzt ist." Er freue sich nun "auf die Zusammenarbeit mit einer neu zusammengesetzten Mannschaft". Es sei nun einmal ureigenste originäre Aufgabe eines Parteivorsitzenden, Personalentscheidungen zu treffen. Und manchmal erwarteten die Menschen im Land eine Entscheidungskraft. Wenn es notwendig werde, eine Mannschaft breiter aufzustellen, "dann erwarten die Menschen auch, dass Entscheidungen getroffen werden". Nun müsse man die anstehenden Herausforderungen anpacken, die seien auch viel zu wichtig, als sich dauerhaft mit Personaldebatten selbst zu befassen, mahnte er.