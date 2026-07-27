Kabinettsumbildung CSU nimmt Merz in Schutz - "Übergangsunruhe wird sich legen"

Bad Staffelstein - CSU-Chef Markus Söder und Interims-Fraktionschef Alexander Hoffmann (CSU) haben die von Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz bekanntgegebenen Personalwechsel in Kabinett und Fraktion verteidigt. Die aktuelle Unruhe werde sich legen, sagte Söder vor Beginn einer Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberfränkischen Kloster Banz. Gleichzeitig bezeichnete er die CSU explizit als "Stabilitätsanker" innerhalb der gesamten Union: Das CSU-Team in Berlin habe sich bewährt, da bleibe alles, wie es sei.