Berlin/Mainz - Der rheinland-pfälzische CDU-Landtagsabgeordnete Michael Ludwig hat Bundeskanzler Friedrich Merz wegen dessen Umgang mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (beide CDU) kritisiert. "Der Umgang des Kanzlers mit Minister Schnieder ist ein kommunikatives Desaster", sagte er dem "Tagesspiegel". "Unser Kreisverband, die CDU Rheinland-Pfalz, ist in einer Schockstarre. Bei uns ist die Stimmung weit unter null. Wir verstehen den Kanzler nicht." Schnieder lebt in Ludwigs Landtagswahlkreis.