Bad Staffelstein - Nach der überraschenden Rücktrittsankündigung von Bayerns Justizminister Georg Eisenreich baut Ministerpräsident Markus Söder sein Kabinett an mehreren Stellen um. Der Münchner CSU-Abgeordnete Josef Schmid soll neuer Justizminister werden, wie Söder nach übereinstimmenden Angaben von Teilnehmern in einer internen Sitzung der CSU-Fraktion in Kloster Banz mitteilte. Zudem verliert Europaminister Eric Beißwenger seinen Posten, für ihn rückt der Chef der Jungen Union (JU) Bayern, Manuel Knoll, in den Ministerrat auf. Er soll Staatsminister für Jugend und Demokratie werden - dieses Amt hatte es bisher noch gar nicht gegeben.