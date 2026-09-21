Mit Knoll holt Söder einen 36 Jahre jungen Landtagsabgeordneten in sein Kabinett, der erst seit 2023 Mitglied des Landtags ist. Der Chef der Jungen Union (JU) wird wie zuvor Beißwenger in der Staatskanzlei angedockt und soll sich künftig verstärkt um die Belange der Jugend kümmern. Der Bereich gehörte bisher in den Zuständigkeitsbereich des Sozialministeriums. Söder betonte dem Vernehmen nach von einem Signal gegen den Trend, wonach sich die Jugend von der CSU entferne. Das könne er nicht hinnehmen. Mit Knoll solle es eine Ansprechperson im Kabinett geben, die auch nach draußen gehe und Gespräche suche.