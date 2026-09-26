Viele Gründe, weshalb junge Menschen zur AfD tendieren

"Die Gründe, warum sich so viele junge Menschen im Moment vorstellen können, die AfD zu wählen, lässt sich nicht monokausal beantworten. Es hängt zum einen sehr stark mit der Verunsicherung zusammen, die aus den internationalen Krisen rührt. Und dann ist da natürlich auch der Klimawandel, wo ja keiner mehr die Augen verschließen kann", sagte Knoll. Gleichzeitig spürten sie wirtschaftliche Ängste, auch wegen der Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Sozialsysteme und die persönlichen Verunsicherungen, weil sich etwa niemand mehr Wohneigentum leisten könne.