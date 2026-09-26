München (dpa/lby) - Der Demokratieverdruss junger Menschen basiert nach Ansicht des designierten Ministers für Jugend und Demokratie, Manuel Knoll, auf der fehlenden Rücksichtnahme auf ihre Sorgen, Nöte und Anliegen. "Junge Menschen müssen spüren, dass sie einen direkten Benefit haben, weil sie in Freiheit und Wohlstand leben. Und es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Jüngere nur die größeren Lasten zu tragen haben", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Knoll ist auch Landeschef der Jungen Union (JU) in Bayern und wird am Mittwoch im Landtag vereidigt.