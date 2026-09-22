Kritisch sehen die Jungen Freien Wähler die Ausstattung des neuen Amtes für Knoll - dass er in der Staatskanzlei angesiedelt wird. "Aus diesem Amt darf kein Minister zweiter Klasse werden", warnte Preidl und betonte: "Ein Jugendminister ohne eigenes Haus und ohne eigenes Budget kann zwar Termine wahrnehmen und Fotos machen, aber wenig verändern. Jugendarbeit darf aber kein Feigenblatt für parteistrategische Machtspielchen sein."