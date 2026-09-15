Kabinettssitzung: Söder kündigt neue Auslandsbüros und Arabien-Reise an

München (dpa/lby) - Bayern will das Netz seiner Auslandsrepräsentanzen weiter ausbauen und stärken. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte nach einer Kabinettssitzung in München weitere Büros in Washington, Peking, Singapur, Bangalore, São Paulo, Bukarest und Breslau an. Zudem sollen alle bayerischen Aktivitäten im Ausland - von Wirtschaft bis Wissenschaft - nach Worten Söders künftig in der Staatskanzlei koordiniert werden. Und: Söder plant für den Herbst eine Reise nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar.