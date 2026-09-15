Kabinettssitzung: Söder kündigt neue Auslandsbüros und Arabien-Reise an

Außenminister Johann Wadephul (CDU), der als Gast an der Kabinettssitzung teilgenommen hatte, sagte, er freue sich über alle derartigen Aktivitäten von Bundesländern im Ausland - es könne nicht genug davon geben. "Wir begleiten dieses Netz eng und unterstützen dieses im Ausland, wo wir nur können." Zu Söders Auslandsreisen sagte er, diese seien von großer Wichtigkeit. "Deutschland profitiert davon."