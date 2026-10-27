Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach (CSU) sieht die Staatsregierung auf Kurs, um rechtzeitig vorzusorgen. Man baue erfolgreich zukunftsfeste Pflegestrukturen im Freistaat auf, sagte sie nach einer Kabinettssitzung. Über ein Förderprogramm seien in den Jahren von 2020 bis 2025 fast 8.900 Pflegeplätze geschaffen oder modernisiert worden. Darunter seien auch mehr als 1.900 Plätze in Tagespflegeeinrichtungen, rund 620 Pflegeplätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften und 320 Kurzzeitpflegeplätze. Dafür habe man 410 Millionen Euro investiert. Zudem unterstütze man die häusliche Pflege und pflegende Angehörige mit einem eigenen Förderprogramm mit einem Umfang von 18,7 Millionen Euro seit 2023.