Gleichzeitig fordert die Staatsregierung vom Bund, möglichst rasch ein Konzept für eine Pflegereform vorzulegen, mit der die Pflegeversicherung nachhaltig zukunftsfest und generationengerecht gestaltet wird. Dabei müsse die Bundesregierung für eine gerechtere Finanzierung sorgen, betonte Gerlach. "Wir müssen die Pflegeversicherung jetzt nachhaltig und generationengerecht ausgestalten. Das bedeutet: Die Finanzierung der Pflegeversicherung muss gesichert sein, ohne den Beitragszahler und den Steuerzahler zu überfordern und ohne die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen allein zu lassen." Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission müsse nun rasch ihre Vorschläge für eine entsprechende Struktur- und Finanzreform vorlegen.