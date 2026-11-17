München (dpa/lby) - Die Staatsregierung will einen weiteren Schwung an unnötigen Gesetzen und Vorschriften streichen, Verfahren beschleunigen und überflüssige Bürokratie abbauen. Beispielsweise sollen Regeln für Brandmeldeanlagen oder Tiefgaragen gelockert werden. Das geht aus dem sechsten Modernisierungsgesetz hervor, das das Kabinett in München beschlossen hat. Es gehe um weitere Erleichterungen für Bürger und Behörden, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Im Grunde hinterfrage man jede Vorschrift: "Braucht es die noch oder kann die weg?"