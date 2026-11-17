Keine unnötig hohen Standards

Bestimmte Zwänge, dass etwas dem "Stand der Wissenschaft" entsprechen muss oder "allgemein anerkannten Regeln der Technik", sollen entfallen. "Im Straßenbau, da genügt es eben, wenn die Straßen sicher und verkehrsgerecht sind", erläuterte Herrmann. "Das muss jetzt nicht der allerneueste Stand der Technik sein. Das kann auch der vorletzte oder letzte Stand der Technik sein. Hauptsache, die Straße ist sicher und verkehrsgerecht." Und so ähnlich sei es auch anderswo, etwa bei Hygienevorschriften im Gesundheitsbereich.