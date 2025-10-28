Kabinettssitzung in Augsburg: Bayerns Kommunen geht die Puste aus - Regierung will helfen

Solide Finanzen und ausgeglichener Haushalt als "Markenkern"

"Dort werden wir versuchen, einen angemessenen guten Ausgleich zu machen und den Kommunen ein faires Angebot zu machen, auch ein Stück weit einen Rettungsschirm auf den Weg zu bringen, damit wir gut miteinander zurechtkommen", sagte Söder. Es sei aber nicht so einfach aus einem ganz einfachen Grund, denn man brauche eine vernünftige Balance. Dazu gehörten solide Finanzen und ein ausgeglichener Haushalt als "großer Markenkern", "aber für mich ist auch wichtig, dass die Kommunen ausreichend finanziert werden". Zudem werde das Geld aus dem Sondervermögen des Bundes den Kommunen einen starken Investitionsschub geben.