Kabinettssitzung in Augsburg: Bayerns Kommunen geht die Puste aus - Regierung will helfen

Augsburg (dpa/lby) - Kurz vor dem finalen Spitzengespräch zum kommunalen Finanzausgleich fordern mehrere bayerische Städte wegen Geldnot unverzügliche Sofortmaßnahmen von Bund und Freistaat. "Mit größter Kraftanstrengung halten sich Gemeinden und Kommunen aktuell über Wasser", heißt es in einem gemeinsamen Appell der Kämmerer aus München, Nürnberg, Würzburg, Regensburg, Ansbach und Coburg. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte den Kommunen nach einer Kabinettssitzung Hilfen in Aussicht. Am Donnerstag beraten die Spitzenverbände der Kommunen mit der Staatsregierung final über den Finanzausgleich 2026.