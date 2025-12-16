Kabinettssitzung: Bayern will mehr Tempo bei staatlichem Bauen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) zogen nach der letzten Kabinettssitzung des Jahres eine insgesamt positive Bilanz – auch wenn es ein schweres Jahr gewesen sei. Und Söder gab sich zuversichtlich, was das kommende Jahr angeht: "Wir werden das Kind schon schaukeln. Wir haben schon ganz andere Probleme gelöst."