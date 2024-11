Kabinettsklausur: Staatsregierung will Haushalt für 2025 schnüren

"Wir werden nicht sparen. Wir werden weder sparen an den Bauvorhaben, wir werden nicht sparen an Forschung und wir werden nicht sparen an Hightech. Auch nicht an Wirtschaftsförderung und Digitalisierung", hatte Söder schon vor der am Montag startenden Haushaltsklausur des Kabinetts angekündigt. Und man bleibe trotz sinkender Einnahmen auch bei einer Investitionsquote von 15 Prozent, was in Flächenländern einmalig sei.