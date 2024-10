Kabinettsbeschluss: Polizeipräsident Hauser wird Verfassungsschutz-Chef

München (dpa/lby) - An der Spitze des Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) steht Anfang 2025 ein Führungswechsel an: Neuer Chef wird der bisherige Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Manfred Hauser. Das hat das Kabinett auf Vorschlag von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München beschlossen. Hauser folgt auf den bisherigen LfV-Präsidenten Burkhard Körner, der zum Jahresende nach mehr als 16 Jahren an der Spitze des Landesamts in den Ruhestand geht.