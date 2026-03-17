Über den Bau wird bereits seit vielen Jahren diskutiert - bisher sind Kosten von rund 60 Millionen Euro dafür veranschlagt. Augsburg ist eine der ältesten Städte Deutschlands und war eine der bedeutendsten Siedlungen der Römer nördlich der Alpen. Der Name der Stadt erinnert an den römischen Kaiser Augustus, der vor mehr als 2.000 Jahren die Gründung der Stadt eingeleitet haben soll. Das damalige "Augusta Vindelicum" wurde später von den Römern zur Hauptstadt der Provinz Raetien gemacht.