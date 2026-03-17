Augsburg (dpa/lby) - Der Freistaat Bayern übernimmt die Hälfte der geplanten Kosten für das neue Römermuseum in Augsburg. "Unser römisches Erbe bekommt eine neue Heimat. Das Römermuseum in Augsburg ist in greifbarer Nähe", sagte der zuständige Kunstminister Markus Blume (CSU) nach der Sitzung des Kabinetts in München. Konkret stellt der Beschluss eine Förderung in Höhe von 30 Millionen Euro plus das erforderliche staatliche Grundstück in Aussicht. Als Standort kommt das staatliche Gelände der ehemaligen JVA in der Karmelitengasse in Augsburg infrage.