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Kabinettsbeschluss Grünes Licht: Bayern gibt 30 Millionen Euro für Römermuseum

In Augsburg soll ein neues Römermuseum an die lange Geschichte der Stadt erinnern. Das kostet viel Geld. Aus München kommt nun nach langen Diskussionen eine gute Nachricht.

Kabinettsbeschluss: Grünes Licht: Bayern gibt 30 Millionen Euro für Römermuseum
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Immer wieder werden in Augsburg achäologische Schätze aus der Römerzeit entdeckt. Sie sollen, wie dieses Mosaik, im neuen Römermuseum eine neue Heimat finden. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Augsburg (dpa/lby) - Der Freistaat Bayern übernimmt die Hälfte der geplanten Kosten für das neue Römermuseum in Augsburg. "Unser römisches Erbe bekommt eine neue Heimat. Das Römermuseum in Augsburg ist in greifbarer Nähe", sagte der zuständige Kunstminister Markus Blume (CSU) nach der Sitzung des Kabinetts in München. Konkret stellt der Beschluss eine Förderung in Höhe von 30 Millionen Euro plus das erforderliche staatliche Grundstück in Aussicht. Als Standort kommt das staatliche Gelände der ehemaligen JVA in der Karmelitengasse in Augsburg infrage. 

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Bis 2033 soll neues Römermuseum errichtet werden

Die Stadt Augsburg plant, das neue Römermuseum bis zum Jahr 2033 zu errichten, die Zusage zur Co-Finanzierung der Staatsregierung ist dabei aber nur ein erster Schritt bei der Umsetzung. Es fehlt noch der entsprechende Beschluss des Stadtrates. Das Museum soll eng mit der von der archäologischen Staatssammlung München konzipierten Landesausstellung "Römerland Bayern" verzahnt werden.

Über den Bau wird bereits seit vielen Jahren diskutiert - bisher sind Kosten von rund 60 Millionen Euro dafür veranschlagt. Augsburg ist eine der ältesten Städte Deutschlands und war eine der bedeutendsten Siedlungen der Römer nördlich der Alpen. Der Name der Stadt erinnert an den römischen Kaiser Augustus, der vor mehr als 2.000 Jahren die Gründung der Stadt eingeleitet haben soll. Das damalige "Augusta Vindelicum" wurde später von den Römern zur Hauptstadt der Provinz Raetien gemacht.

Seit 2012 wird über ein neues Museum diskutiert

"Augsburg zählt zu den bedeutendsten Römerstädten nördlich der Alpen und ist bis heute von seinem römischen Erbe geprägt", sagte Blume. "Gemeinsam mit der Stadt Augsburg machen wir uns ans Werk und beleben das Römermuseum neu. Wir holen die Antike aus dem Depot und machen sie erlebbar." Bis 2012 hatte Augsburg ein Römermuseum in der Dominikanerkirche eingerichtet, dann musste die Kirche wegen Baumängeln geschlossen werden. Seitdem wird über ein neues Museum diskutiert.