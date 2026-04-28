Kabinettsbeschluss: Bayerns Rettungshubschrauber dürfen abends länger fliegen

München (dpa/lby) - Bayerns Rettungshubschrauber dürfen in Zukunft abends länger zu Einsätzen unterwegs sein. "An den Standorten Bayreuth, Ochsenfurt, Ingolstadt, Kempten und Suben in Österreich werden perspektivisch die Betriebszeiten der Rettungshubschrauber erweitert. Von dort aus können nach einer Einführungsphase die Hubschrauber auch nach Einbruch der Dunkelheit fliegen, solange das im Ein-Schicht-Betrieb möglich ist", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Zuvor hatte das Kabinett die Veränderung der Flugzeiten beschlossen.