Kabinettsbeschluss: Bayern hat jetzt auch einen Aktionsplan Queer

München (dpa/lby) - Mehr als drei Jahre nach der ersten Ankündigung hat auch Bayern einen landeseigenen Aktionsplan zur Stärkung der Rechte und Teilhabe für queere Menschen. Das Kabinett gab grünes Licht für den vom Sozialministerium gemeinsam mit Verbänden erarbeiteten Plan unter dem Motto "Miteinander stärken. Diskriminierung überwinden". In anderen Bundesländern gibt es derartige Pläne schon seit vielen Jahren. Dies hatten etwa der LSVD+ Verband Queere Vielfalt ebenso wie Teile der Opposition wiederholt kritisiert.