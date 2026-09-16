Kabinett Bund plant härtere Strafen für gefährliche Messerangriffe

Elektronische Fußfessel und Präventivgewahrsam nutzen

Präventivgewahrsam und elektronische Fußfesseln existieren in Bund und Ländern bereits. Die nun vorgeschlagenen einheitlichen Standards, längere Gewahrsamsmöglichkeiten und die Erwartung eines stärkeren Einsatzes dieser Instrumente wären vor allem politische Vorgaben. Neue Befugnisse müssten vor allem landesrechtlich geregelt sowie an Verhältnismäßigkeit und richterliche Kontrolle gebunden sein. Dobrindt sagt, durch mehr Überwachung von "Gefährdern" sei ein besserer Schutz möglich.

Landespolizei soll Verkehrsdaten sichern lassen können

Nicht nur Bundespolizei und Bundeskriminalamt, sondern auch Ermittlungsbehörden der Länder sollen Telekommunikationsanbieter zeitlich befristet zur Sicherung sogenannter Verkehrsdaten verpflichten können. Das sind Informationen darüber, wer wann und wo mit wem kommuniziert hat.

Nicht das erste Maßnahmenpaket

Nach islamistischen Anschlägen sind seit 2016 mehrfach Reformpakete verabschiedet worden, die teils den besseren Austausch von Informationen über gefährliche Extremisten zwischen verschiedenen Behörden betrafen, teils das Ausländerrecht, das Strafrecht und auch das Waffenrecht. Im August 2024 hatte ein Syrer auf einem Stadtfest in Solingen aus islamistischer Motivation mit einem Messer drei Menschen getötet und acht weitere verletzt. In der Folge wurde unter anderem ein Messerverbot bei öffentlichen Veranstaltungen beschlossen.