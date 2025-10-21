Kabinett: Weniger staatliche Auflagen für Bayerns Kommunen

Auch der Bau von Schulen und Kitas soll vereinfacht werden

Auch der Bau von Schulen und Kindertagesstätten soll vereinfacht werden. So werde eine Art Muster-Kita entwickelt. Dieser Standardbau helfe, künftig nicht mehr zu teure Kitas bauen zu müssen und mehr Geld für die Betreuung und den Inhalt zu haben. Bauminister Christian Bernreiter (CSU) betonte, es gehe auch darum, durch geringere Auflagen den Wohnungsbau zu entfesseln. "Wir wollen, dass es maximal schnell geht. Wir wollen, dass schnell Wohnungen gebaut werden, weil wir die Wohnungsnot ja überall spüren", sagte Söder.