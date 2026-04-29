Kabinett Umwelt-Mafia im Visier – Polizei soll verdeckt ermitteln

Um der Umwelt-Mafia auf die Schliche zu kommen, soll die Polizei künftig verschlüsselte Kommunikation überwachen dürfen. Beschränkt ist das auf schwere Straftaten, die von Gruppen begangenen werden, die damit Geld verdienen wollen, zum Beispiel, indem sie illegal Abfälle in der Natur entsorgen.

Wie viele Taten gibt es in Deutschland?

Wie groß das Problem Umweltkriminalität in Deutschland ist, beschreibt eine Publikation des Umweltbundesamts vom Jahresanfang, zu deren Autoren Sina gehört. Die Verfasser werteten verschiedene Statistiken aus. Die Zahl der bekanntgewordenen Fälle ist demnach zwischen 2013 und 2024 um neun Prozent gesunken, von 19.652 auf 17.933 Fälle.

Eine gute Nachricht ist das aber nicht unbedingt. Denn unklar ist, ob die gesunkene Zahl der erfassten Taten einen tatsächlichen Rückgang abbildet. "In der Literatur wird tendenziell davon ausgegangen, dass die verringerten Kapazitäten für Strafverfolgung und Vollzug des Umweltrechts in den zuständigen Behörden eine wesentliche Ursache sind", heißt es in der Publikation nüchtern.

Wie weitreichend die geplante Reform in der Praxis sein wird, hängt nach Einschätzung Sinas entscheidend davon ab, ob es genügend qualifiziertes Personal zur Verfolgung der Taten geben wird.