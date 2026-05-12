Kabinett: Staatsregierung will Mittelschulen attraktiver machen

Stolz räumt "Herausforderungen" ein

Stolz räumte aber ein, dass es "Herausforderungen" an der Mittelschule gebe. "Wir haben eine Zunahme von herausforderndem Verhalten, wir haben eine immer heterogenere Schülerschaft, wir haben Kompetenzrückgänge vor allem bei den Basiskompetenzen - also Lesen, Schreiben, Rechnen - zu verzeichnen", erklärte sie. Deshalb brauche es neue Impulse, um die Mittelschule noch stärker zu machen. "Mir ist es wichtig, dass die Mittelschule in der öffentlichen Wahrnehmung wieder die Stellung einnimmt, die sie verdient, und dass wir die Mittelschule noch zukunftsfester aufstellen." Denn es gebe dort "großartige junge Menschen, einzigartige Talente, auf die wir wirklich stolz sein können".