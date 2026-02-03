Straubing - Nun ist das Datum fix: Tschechiens neuer Regierungschef Andrej Babis will nächste Woche nach Bayern kommen. Babis werde am Montag, 9. Februar, in München zu Gast sein, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinettssitzung in Straubing. Bei dem Treffen wolle er mit Babis unter anderem über die Grenzlandpolitik reden. Deshalb sei das Treffen auch für Niederbayern, die Oberpfalz und Oberfranken wichtig - diese drei bayerischen Regierungsbezirke grenzen an Tschechien.