Ganz aktuell gibt es in Tschechien einen zunehmend eskalierenden Streit zwischen dem liberalen Präsidenten Petr Pavel und der Regierung von Babis. Dabei geht es um eine Ministerpersonalie: Der Präsident weigert sich, den Ehrenvorsitzenden der Autofahrerpartei Motoristen, Filip Turek, zum Umweltminister zu ernennen. Pavel begründete dies unter anderem mit früheren kontroversen Äußerungen des Ex-Rennfahrers, die unvereinbar mit der Rolle eines Ministers in einer Demokratie seien. Dem Außenminister und Parteikollegen Tureks, Petr Macinka, warf er öffentlich vor, ihn in dieser Personalfrage erpressen zu wollen. Zuletzt waren zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um sich demonstrativ hinter Pavel zu stellen.