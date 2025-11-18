Kabinett: Söder sieht Bayerns Finanzplan als Beitrag gegen Radikale

Kommenden Dienstag will Söder Regierungserklärung abgeben

Söder kündigte an, in der kommenden Woche am Dienstag im Landtag eine Regierungserklärung abgeben zu wollen. Ziel sei es, "noch mal einen Ausblick zu geben, wie Bayern gedenkt, in diesen schweren Zeiten sich aufzustellen zum Haushalt, aber auch zu den Grundsatzfragen, wie es in den nächsten Jahren weitergehen wird". Ein ausgeglichener Haushalt, wie die Staatsregierung ihn für die Jahre 2026 und 2027 plane, sei "per se schon eine Einzigartigkeit in Deutschland", dies wolle er in der Rede noch mal dokumentieren.