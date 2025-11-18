Kabinett: Söder sieht Bayerns Finanzplan als Beitrag gegen Radikale

Ansbach (dpa/lby) - Die Rekordzahlungen für Kommunen und der auf Investitionen ausgelegte Doppelhaushalt des Freistaats sollen laut Ministerpräsident Markus Söder bei der Kommunalwahl im März 2026 Stimmen an radikale Kandidaten verhindern. "Mit Rekordinvestitionen und mit der Hilfe für die Kommunen leisten wir einen wichtigen Beitrag zu zeigen, dass Politik geht, dass Landespolitik funktionieren kann, auch in Zeiten, wo andere eher abbiegen, abbrechen oder wo Radikale glauben, unser Land kaputt machen zu können", sagte der CSU-Chef nach einer Sitzung des Kabinetts im mittelfränkischen Ansbach.