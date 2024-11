München (dpa/lby) - Trotz der teils miserablen Steuerprognosen für die kommenden Jahre sieht die bayerische Staatsregierung bei der Kabinettsklausur zum Nachtragshaushalt in der kommenden Woche keinen Sparzwang. "Wir bleiben bei einer Investitionsquote von 15 Prozent, was in Flächenländern einmalig mit ist, wir bleiben dabei trotz Steuerrückgang", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München.