München (dpa/lby) - Bayern will in den kommenden Jahren eine halbe Milliarde Euro in den Biowissenschafts-Campus in München-Martinsried stecken. Das Kabinett habe nun den Startschuss gegeben für den stärksten Life-Science-Campus in ganz Europa, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung in München - nun könnten die Planungen umgesetzt werden.