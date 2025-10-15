Kabinett Schwarz-Rot will Aktivrente beschließen

Kosten der Aktivente

890 Millionen Euro soll die Aktivrente pro Jahr kosten. Die Steuermindereinnahmen tragen mit jeweils 378 Millionen Euro in der vollen Jahreswirkung der Bund und die Länder, mit 134 Millionen die Gemeinden. Die Regierung geht davon aus, dass rund 168.000 Menschen von den Möglichkeiten Gebrauch machen. Knapp 672.000 Menschen sind im Alter ab 65 Jahren noch mehr als geringfügig beschäftigt. Angenommen wird, dass 25 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten noch ab 67 Jahren so beschäftigt bleiben oder durch die Aktivrente dazu angeregt werden.