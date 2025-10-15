Kabinett Schwarz-Rot will Aktivrente beschließen

Was wird konkret neu eingeführt?
Ein Steuerfreibetrag. Der soll bei Einnahmen aus nichtselbständiger Beschäftigung in Höhe von 2.000 Euro monatlich gelten. Der Gesetzentwurf, der der Deutsche Presse-Agentur vorliegt, führt aus: "Wer die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht und weiterarbeitet, kann seinen Arbeitslohn bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei erhalten (sog. Aktivrente)." Damit werde Arbeiten im Alter attraktiver. "Die Regelung schafft durch die Steuerfreistellung für Einnahmen aus nicht-selbständiger Beschäftigung, für die der Arbeitgeber Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet, zusätzliche finanzielle Anreize."