Zahl der Gesetze geht seit 2002 zurück

Auch die Zahl der Gesetze in Bayern sei, so Herrmann, seit 2002 kontinuierlich gesunken: "Wir hatten also 2002 den Höchststand von 321 Gesetzen und mittlerweile sind es nur noch 242." Die Zahl der Rechtsverordnungen sei auch deutlich gesunken - von 1.209 Rechtsverordnungen im Jahr 2002 auf 530.