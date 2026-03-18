Kabinett Neue Wirtschaftsschutzstrategie soll Sabotage verhindern

Berlin - Um Spionage, Sabotage und eine Störung von Lieferketten zu verhindern, hat das Bundeskabinett eine "Nationale Wirtschaftsschutzstrategie" beschlossen. Sie baut auf Überlegungen auf, die noch aus der Zeit der Ampel-Regierung stammen und wurde unter Beteiligung von Verbänden und Unternehmen entwickelt. Die darin aufgeführten Maßnahmen sind teils bereits umgesetzt, teils noch im Aufbau begriffen. Unter anderem wird hier der Aufbau einer Nationalen Plattform für Forschungssicherheit genannt.