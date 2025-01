Netzausbau kommt seit Jahren nur schleppend voran

Um bei dem seit Jahren in Bayern nur schleppend vorankommenden Netzausbau schneller voranzukommen, sollen außerdem alle gesetzlichen Beschleunigungsmöglichkeiten "vollumfänglich" genutzt werden, hieß es weiter. Auch solle das Ausbaurecht dahingehend überprüft werden, weitere Beschleunigungen im Verfahren zu ermöglichen. In dem Kontext kündigte die Staatsregierung auch einen Forderungskatalog an den Bund an.