83,2 Millionen Tonnen Treibhausgase in 2023

Demnach wurden 2023 83,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente an Treibausgasen (THG) ausgestoßen - das entspricht einem Pro-Kopf-Ausstoß von 6,2 Tonnen CO2-Äquivalente. Bis 2030 soll die Emissionsmenge auf 3,5 Tonnen pro Kopf sinken. Um dies zu erreichen, müssten die Einsparungen in einer Größenordnung stattfinden, wie es sie in Bayern noch nicht gegeben hat.