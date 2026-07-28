Kabinett: Klima-Dashboard ist online - zumindest als Startversion

Starnberg (dpa/lby) - Fast genau ein Jahr nach dem Erscheinen des letzten bayerischen Klimaberichtes soll ab sofort ein Dashboard im Internet alle relevanten Informationen zum Klima in Bayern liefern. "Es gibt jetzt ein digitales Tool. Sie können alle Klimadaten mit dem heutigen Tag auf der LfU-Seite direkt anklicken, abrufen und damit eine tatsächlich auch Echtzeitinformationen, alles rund um Wetter, Klima, Freistaat Bayern abrufen", sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) nach einer Sitzung des Kabinetts am Starnberger See.