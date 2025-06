Weitere Kürzungen und Mittelverwendung

Angesichts knapper Kassen hatte die Staatsregierung schon im vergangenen Jahr den Grundsatzbeschluss getroffen, die direkten Familien- und Landespflegegeldzahlungen auf die Hälfte zusammenzustreichen. Bisher haben Eltern kleiner Kinder in Summe mindestens 6.000 Euro vom Freistaat erhalten. Im gleichen Zug soll auch das Krippengeld entfallen, mit dem Familien bei den Kindergartenbeiträgen entlastet wurden. Die frei werdenden Mittel sollen in die Kindertagesstätten fließen. "Familien, aber auch Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen profitieren davon in erheblichem Maße", argumentiert die Staatsregierung.